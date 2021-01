Recovery: bozza piano, più fondi a istruzione e ricerca, con 27,9 mld avanti Sud (3)

07 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "La seconda componente, 'Dalla ricerca all'impresa', guarda alla ricerca di base, applicata e al trasferimento tecnologico. Mira a rafforzare il sistema della ricerca lungo le diverse fasi della maturità tecnologica e a innalzare il potenziale di crescita del sistema economico, agendo in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in R&S, tenendo conto dei divari territoriali e della tipicità delle imprese".

"Una prima direttrice di intervento, significativamente potenziata - viene rimarcato nelle linee di indirizzo del Recovery plan - è rivolta al rafforzamento della filiera di R&S nel sistema della ricerca e nel sistema economico, attraverso il potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca, i partenariati allargati per lo sviluppo di progetti di ricerca orientati alle sfide strategiche di innovazione che il Paese ha davanti a sé. In particolare, sono stati introdotti interventi per due miliardi volti al finanziamento del fondo programma nazionale della ricerca, dei nuovi PRIN, e del fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, in particolare nel Mezzogiorno".