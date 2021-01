07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sul Recovery plan si terrà domani, in serata. All'incontro, come di consueto, sarà presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. E probabile, inoltre, che alla riunione partecipi anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.