Recovery: Amendola, 'verifica in atto, piano frutto idee di tutti anche Iv'**

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Io non nascondo che c'è in campo una verifica politica per rilanciare la maggioranza, ma i 62 punti di Iv sono una critica positiva, non lo dico per diplomazia, ma per interesse: questo piano deve essere frutto delle idee di tutti" e deve essere "un patrimonio di tutti, non solo del governo". Lo dice il ministro Enzo Amendola a Zapping su Radio rai uno. "E' un piano che deve unire il Paese e anche prendersi qualche settimana di confronto, fa bene".