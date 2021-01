Recovery: Della Vedova, 'non può essere usato per sanità'

07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “A settembre 2020 la Commissione europea ha predisposto le linee guida per l'implementazione delle risorse del Recovery Plan, mettendo a punto persino il modello di schede che gli Stati membri devono riempire nella presentazione dei piani nazionali da presentare per approvazione a Bruxelles. Sono illustrate in dettaglio le politiche ambientali, digitali, sociali infrastrutturali ed altro che possono essere finanziate. Da nessuna parte, nel documento, si legge che siano eleggibili ai finanziamenti del Recovery plan spese legate alla Sanità”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

“Quando leggo che - senza menzionare l'utilizzo del MES - si intende chiedere addirittura quasi 20 miliardi per spese sanitarie, sacrosante, da finanziare nell'ambito di Next Generation EU, mi chiedo davvero a che gioco giochiamo e - conclude - se è stata presa la briga di controllare che tutto questo sia compatibile con le linee guida di cui sopra”.