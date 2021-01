07 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Quali sono le nostre richieste? Più soldi alla sanità e questo vuol dire prendere il Mes". Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post.

"Questa non è una discussione da irresponsabili. Noi non saremo complici di uno sperpero di denaro pubblico, se dobbiamo buttare via i soldi lo facciano senza di noi", afferma.