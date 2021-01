KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (MIL: KWEB) si quota nella Borsa Italiana

08 gennaio 2021 a

a

a

MILANO, 8 gennaio, 2021 /PRNewswire/ -- Krane Funds Advisors, LLC ("KraneShares"), una società globale di gestione patrimoniale nota per i suoi fondi indicizzati quotati (ETF) concentrati sulla Cina e per le innovative strategie di investimento in quel Paese, ha annunciato il lancio di KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (MIL: KWEB) denominato in euro sulla Borsa Italiana.

KWEB cerca di sfruttare l'interessante potenziale di crescita delle principali aziende Internet cinesi orientate all'innovazione. Il fondo segue il CSI Overseas China Internet Index, lo stesso benchmark e la stessa strategia del principale ETF del segmento Internet cinese offerto da KranShares quotato nella borsa di New York, con un sette anni di track record e un risparmio gestito (AUM) pari a 3,5 miliardi USD.1 Dal lancio del KWEB nella Borsa di Londra nel novembre 2018, la strategia ha superato i 280 milioni di dollari di risparmio gestito1.

"Siamo entusiasti di fornire agli investitori italiani un nuovo modo per accedere al fiorente settore Internet cinese lanciando KraneShares CSI China Internet UCITS ETF nella Borsa Italiana", ha dichiarato Jonathan Krane, CEO di KraneShares. "Quotando KWEB in Italia, garantiamo una maggiore accessibilità agli investitori interessati a cogliere il potenziale di crescita del settore Internet cinese all'interno dei loro portafogli".

"Crediamo che KWEB possa aiutare i clienti a sfruttare le opportunità di investimento del mercato azionario cinese", ha dichiarato il dott. Xiaolin Chen, Direttore di KraneShares International. "Non vediamo l'ora di portare presto in Italia un maggior numero di ETF incentrati sulla Cina".

Per ulteriori informazioni su KWEB, visitare il sito web kraneshares.eu/kwebln o inviare un'e-mail all'indirizzo [email protected]

Informazioni su KraneShares Krane Funds Advisors, LLC è il gestore degli investimenti per gli ETF di KraneShares. La società si impegna a fornire agli investitori strategie per sfruttare l'importanza della Cina come elemento essenziale di un portafoglio d'investimento ben progettato. Gli ETF di KraneShares rappresentano strategie innovative, leader di mercato, sviluppate sulla base della profonda conoscenza dell'azienda e dei suoi partner nel campo degli investimenti. Queste strategie consentono agli investitori di rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato globale e offrono una significativa diversificazione. Krane Funds Advisors, LLC è una società con partecipazione di maggioranza di China International Capital Corporation (CICC).

1. Dati forniti da KraneShares al 31/12/2020

Gli investimenti comportano rischi, tra cui possibili perdite di capitale. Non vi è alcuna garanzia che un Fondo raggiunga gli obiettivi prefissati. I fondi sono soggetti a instabilità politica, sociale o economica all'interno della Cina, che può causare una riduzione del valore. Le fluttuazioni valutarie dei paesi esteri possono avere un effetto negativo sui valori delle valute nazionali. I mercati emergenti comportano un aumento del rischio legato agli stessi fattori, oltre ad aumentare la volatilità e ridurre il volume di trading.

Gli investimenti con un interesse specifico in genere mostrano una maggiore volatilità. Le aziende Internet sono soggette a rapidi cambiamenti tecnologici, alla concorrenza globale, alla rapida obsolescenza di prodotti e servizi, alla perdita della protezione dei brevetti, all'evoluzione degli standard del settore e alla frequente creazione di nuovi prodotti. Tali cambiamenti potrebbero avere un impatto negativo sulle prestazioni.

Il presente materiale è esclusivamente a titolo informativo e non costituisce un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di qualsiasi investimento, né per la sottoscrizione a qualsiasi servizio di gestione degli investimenti o di consulenza. Stai accedendo a informazioni che costituiscono una promozione finanziaria ai sensi della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA").

Qualsiasi investimento e attività d'investimento o controllata a cui si riferiscono le presenti informazioni è disponibile solo per tali persone e sarà svolta solo con tali persone. Le persone che non hanno esperienza professionale non dovrebbero basarsi o agire su tali informazioni a meno che non si tratti di persone di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d), alle quali tali informazioni possono comunque essere legittimamente divulgate. Per ulteriori informazioni sul fondo, visitare il sito www.kraneshares.eu.