Numero1, nuova edizione Livestream per imparare a scrivere un libro in 2 giorni

(Milano 8 gennaio 2021) - Milano, 08.01.2021 - Nonostante le difficoltà legate al coronavirus, Alfio Bardolla Training Group terrà i prossimi 16/17 Gennaio 2021 “Numero 1 LIveStream”, l'unico evento formativo in Italia che insegna come progettare, scrivere, pubblicare e monetizzare un libro, garantendo all'autore un'autorevolezza immediata, in soli 2 giorni.

Insieme sul palco per il secondo anno consecutivo, Alfio Bardolla e Giacomo Bruno uniranno le rispettive competenze per illustrare a 200 professionisti di vari settori, ospitati in una sala virtuale in live streaming, come creare un business con il proprio libro di formazione, affermandosi come opinion leader nel proprio ramo professionale, guadagnandone in prestigio e visibilità, con il fine ultimo di incrementare la propria clientela.

Giacomo Bruno ha infatti sviluppato delle metodologie di marketing che consentono di convertire i lettori in clienti finali, interessati ai servizi correlati ai diversi argomenti trattati nei libri di formazione.

“ll libro è diventato uno tra i più potenti strumenti di promozione, permette di avere maggiore visibilità nelle indicizzazioni e accrescere la propria credibilità professionale”, ha dichiarato Bruno.

Il corso di ABTG insegnerà ai partecipanti ad individuare gli asset su cui puntare e le modalità di racconto che trasformano un'esperienza professionale o personale in un manuale utile a chi vuole intraprendere una determinata carriera. Ma illustrerà anche argomenti legati agli aspetti più tecnologici, come le tecniche SEO per sfruttare al meglio i motori di ricerca o la pubblicità sui social network.

Un'opportunità da cogliere, dunque, resa ancora più interessante dal periodo di lockdown, in cui le persone in clausura forzata hanno avuto molto più tempo per leggere, facendo letteralmente esplodere le classifiche di Amazon.

Alfio Bardolla è fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A., azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale, che ha formato oltre 43.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzati. La società conta oltre 100 collaboratori ed è presente in Italia e Spagna. Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”, il più venduto su Amazon e 4° nella classifica libri di Repubblica e del Corriere della Sera. Ad oggi le sue opere sono state vendute in oltre 350.000 copie.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È autore di 27 bestseller sulla crescita personale e con la sua casa editrice Bruno Editore ha pubblicato 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano, perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale.

