Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Non è mai un momento adatto per tenere fermo un Paese per litigare sulle poltrone. E' veramente imbarazzante il teatrino che Conte e la sua maggioranza stanno offrendo". Così Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, a Palermo. "Spero che finisca il prima possibile - ha aggiunto - se non hanno voglia di governare, noi siamo pronti".