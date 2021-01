Open Arms: Salvini, 'rischio tra Catania e Palermo trenta anni di galera'**

08 gennaio 2021 a

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Domani vado al bunker ad ascoltare, il reato prevede 15 anni di galera poi non so se i 15 anni di Catania si potrebbero sommare a quelli di Palermo, cosi facciamo cifra tonda: 30. Sorrido per modo di dire, pero' quando ho fatto il ministro sapevo di correre dei rischi", Coi' il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo.

"Continuo a essere tranquillo - ha aggiunto - dispiaciuto perché ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro nei confronti di delinquenti veri pero' come tutti i cittadini italiani se sono chiamato in tribunale vado".