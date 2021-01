Covid Emilia-Romagna, Bonaccini: "Verso zona arancione"

08 gennaio 2021 a

Bologna, 8 gen. (Adnkronos) - L'Emilia-Romagna si avvia a tornare zona arancione. A confermarlo è il governatore, Stefano Bonaccini, intervistato da Mattino 5. "Tra oggi e domani diverse Regioni diventeranno arancioni, credo che anche noi, di poco".

"In tutta Europa ci sono situazioni addirittura più pesanti che in Italia il che vuol dire che la terza ondata non è esclusa e per combattere la pandemia economica e sociale, che è il vero rischio, dobbiamo sconfiggere quella sanitaria", ha sottolineato. "Per questo serve che i comportamenti continuino a essere i più adeguati possibili. Ieri gli epidemiologi delle mia regione - ha concluso Bonaccini - mi dicevano noi ora abbiamo molti focolai familiari dovuti a pranzi e cene durante le festività".