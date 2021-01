Governo: riunione di Base riformista, 'trovare sintesi per il bene del Paese' (2)

08 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - In attesa dei prossimi passaggi, da Base riformista emerge comunque un propositivo auspicio che si arrivi a un rinnovato patto di Legislatura, anche attraverso soluzioni condivise sui contenuti del Recovery, cui ha contribuito in modo determinante il Pd su temi come maggiori investimenti, sanità, lavoro, giovani e donne. Nei prossimi delicati passaggi, si sottolinea, sarà ancora più importante l'unità e la compattezza del Pd, con il pieno coinvolgimento dei gruppi parlamentari e dei territori.

I parlamentari di Base riformista hanno infine ribadito che il Partito democratico è e resta elemento essenziale per la nostra democrazia e per un vero futuro riformista dell'Italia.