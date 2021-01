08 gennaio 2021 a

Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - "Presumo che Il Comitato tecnico scientifico metta la Toscana in zona gialla perché tutti i dati che noi abbiamo indicano questo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa, a Firenze, per presentare la campagna della Regione che invita gli studenti a fare la scelta giusta per le scuole superiori.