Recovery: Zingaretti, 'appello a responsabilità, non è tempo di barricate'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Facciamo appello alla responsabilità, che non è immobilismo o subalternità, ma protagonismo e sforzo unitario per risolvere i problemi. Abbiamo davanti un'occasione storica per Italia. Torniamo a dare la priorità al bene comune dell'Italia". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Non è il tempo delle barricate, ma – come ha indicato il presidente Mattarella – quello dei costruttori, della collaborazione e della coesione, per indicare e costruire la strada per un futuro migliore da lasciare alle generazioni che verranno", ha detto il leader dem.