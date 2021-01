Governo: Zingaretti, 'avventurismo distruttivo non porta lontano'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "In questi mesi rispetto all'angoscia e alle paure degli italiani siamo stati un punto di riferimento. Se ci siamo riusciti è proprio perché il nostro assillo si è sempre rivolto alla necessità di porre in cima a tutto l'interesse del Paese". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.

"Questo obiettivo non si raggiunge con la pigrizia nell'azione di Governo – quella pigrizia che con la nostra delegazione e il lavoro dei gruppi parlamentari noi abbiamo sempre combattuto – ma non si raggiunge neppure con un avventurismo distruttivo che non vede e non porta lontano".