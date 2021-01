Governo: Zingaretti, 'in ballo non destini di un partito ma vita italiani'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Bisogna accelerare. Anche perché in questo contesto è aumentata, oltre il livello di guardia, la conflittualità dentro la maggioranza e questo ha creato un clima di incertezza che può arrecare danni all'azione di Governo ma, soprattutto, alle condizioni di vita di milioni di italiani". LO ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"In ballo, ancora una volta, non ci sono i destini di un partito. Vedo piuttosto il rischio serio che il protrarsi di una situazione di incertezza allarghi in modo irrimediabile il distacco tra la politica, le istituzioni e i sentimenti e le aspettative delle famiglie".