Mafia: Salvatore Borsellino, ‘Salvini? Mi viene da vomitare, lui uno sciacallo'**

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Salvini in via D'Amelio? Una passerella come sempre. Vendendo quelle immagini mi viene da vomitare, ma uno sciacallo come lui non può fare altro che sciacallaggio". A dirlo all'Adnkronos è stato Salvatore Borsellino, fratello del giudice antimafia Paolo, in merito alle polemiche legate alla presenza del leader della Lega, Matteo Salvini, in via D'Amelio sul luogo dell'eccidio, con indosso una mascherina con il volto del magistrato.