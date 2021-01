Coronavirus: Mazzeo, 'Toscana resta zona gialla per la prossima settimana'

08 gennaio 2021 a

Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - "La Toscana resta zona gialla anche per tutta la prossima settimana. L'indice Rt regionale è infatti pari a 0,9 e dunque ancora inferiore a 1, quota che avrebbe fatto scattare restrizioni maggiori". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

"Continuiamo a usare sempre prudenza e cautela e a rispettare le regole", aggiunge Mazzeo. Che poi avverte: "Essere in zona gialla non vuol dire che il pericolo è passato, solo che possiamo avere qualche libertà in più e che dobbiamo comportarci con grande responsabilità per mantenerle. Non gettiamo via settimane di sacrifici, facciamolo per i medici e gli infermieri, per i nostri cari e per le categorie che stanno soffrendo economicamente queste restrizioni".