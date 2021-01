Governo: Oddati, 'ragioni di merito per crisi sono superate, altri scenari incomprensibili'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "La posizione del Partito democratico, espressa dalla relazione di Nicola Zingaretti alla Direzione, è chiara e, come sempre, guarda agli interessi del Paese prima di tutto". Lo dice Nicola Oddati, responsabile Iniziativa politica del Pd.

"Le osservazioni delle forze politiche della maggioranza sul Recovery Plan sono state accolte e il testo in discussione è molto positivo. Le ragioni di merito per aprire una crisi, anche questo lo capirebbe pure un bambino, sono superate -prosegue Oddati-. Se non c'è più una maggioranza, per altre ragioni che agli italiani appaiono incomprensibili, il rischio delle urne diventa concreto. Questo scenario è sbagliato, esattamente come quello dell'apertura di una crisi dagli esiti imprevedibili. Ecco perché occorre in queste ore il massimo di responsabilità da parte dì tutti”.