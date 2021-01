Coronavirus: Gallera, 'Lombardia reattiva, seconda ondata affrontata con efficacia'

08 gennaio 2021 a

Milano, 8 gen. (Adnkronos) - "La nostra Regione ha dimostrato una grande reattività, rivelandosi capace di reggere un urto catastrofico. Sulla scorta di quanto accaduto nel corso della prima fase, abbiamo affrontato la seconda recrudescenza del virus in modo molto più efficace e tempestivo". Lo afferma Giulio Gallera, ex assessore al Welfare della Regione Lombardia, in un post su Facebook. "Insieme al presidente Fontana e alla giunta abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie per arginare la pandemia. Nessuno ci aveva consegnato un libretto delle istruzioni, nessuno ha indicato la strada da percorrere per sconfiggere il coronavirus. L'esperienza è stata estenuante, mi ha profondamente segnato e la porterò con me a livello umano e professionale", sottolinea Gallera.