Scrittori: è morto il poeta Angelo Scandurra, autore dalla vena visionaria

Catania, 8 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore, poeta ed editore Angelo Scandurra, autore dalla vena visionariana, amante delle piccole prose dalla musicalità poetica e secondo uno spirito narrativo, è morto in ospedale a Catania all'età di 72 per problemi cardiaci. Uno dei suoi ultimi libri è stato la raccolta di prose e poesie "Quadreria dei poeti passanti" (Bompiani, 2009), presentato dallo scrittore e filosofo Manlio Sgalambro in cui affermava: "Angelo Scandurra esercita il mestiere dell'intelligenza. Vi si sentono gli eccitamenti della letteratura eterna. La sua prosa sta tra l'essere e il non essere tesa a catturare l'idea di bello e l'idea di pensiero insieme".

Nato ad Aci Sant'Antonio (Catania) il 19 agosto 1948, Scandurra è stato promotore del Gruppo Teatro Nuovo e direttore della rivista "Il Girasole"; nel 1986 aveva fondato Il Girasole Edizioni, con collane di testi di poesia, narrativa e saggistica di autori italiani e stranieri, e successivamente la casa editrice Le Farfalle. Dal 1994 al 2003 è stato sindaco di Valverde (Ct), comune in cui viveva tuttora. Animatore culturale, dal 2003 era direttore Artistico sezione Arte di Etnafest, rassegna internazionale di Arte, Cinema e Musica.

Fra le sue opere pubblicate il saggio storico "Valverde. Un comune dalla leggenda alla storia" (Iscre, 1977), il testo teatrale "Evoluzioni di una metamorfosi" (Cavallotto, 1978), la raccolta di interviste "Vivere la parola, protagonisti allo specchio" (Bonanno, 1989), il romanzo "Appunti per un colloquio forzato" ( Edizioni La Vita Felice, 2000), dal quale è stato tratto il testo teatrale "Per un colloquio forzato". Scandurra si considerava soprattutto poeta, come testimonia la sua ampia opera: Tra le raccolte di versi figurano "Proposta per incorniciare il vuoto" (Sciascia, 1979), "Fuori dalle mura" (Sciascia, 1983, finalista al Premio Viareggio-Repaci), "L'impossibile confine" (Piero Manni, 1989, Premio Cilento-Pinto), "Trigonometria di ragni" (Scheiwiller, 1993), "Criteri di fuga" (Passigli, Firenze 1998), "Il bersaglio e il silenzio" (Passigli, 2003). Tra le pubblicazioni più recenti, "Fabulae. Scelta di testi lirici e opere di Franco Corradini" (Le Farfalle, 2014) e "Titoli senza valore" (Incontri edizioni, 2014). Una scelta delle sue poesie è stata pubblicata in Svezia nel 1993 ("Appunti per una morte di re ed altre poesie", a cura di Ingamaj Beck, Symposion di Stoccolma), negli Stati Uniti nel 1996 ("L'iracondo musicista e altre poesie", a cura di Roberto Severino, Georgetown University di Washington) e in Spagna nel 2009 ("L'avvallamento degli specchi e altre poesie", a cura di Miguel Ángel Cuevas, Edizioni Bienza).