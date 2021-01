Recovery: al via riunione Conte-maggioranza (2)

08 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Alla riunione sul Recovery partecipano per M5S il capodelegazione Alfonso Bonafede, Laura Castelli e Laura Agea. Per il Pd il capodelegazione Dario Franceschini, il vicesegretario dem Andrea Orlando e la responsabile Donne, Cecilia D'Elia, che già avevano partecipato al tavolo di maggioranza sul recovery.

Per Italia Viva la capodelegazione Teresa Bellanova e i capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi. Per Leu (unica delegazione tutta in presenza) il capodelegazione Roberto Speranza e i capigruppo Loredana De Petris e Federico Fornaro.