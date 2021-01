08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ci saranno restrizioni con il nuovo Dpcm? No, le restrizioni sono automatiche quando si scatta in zona arancione o rossa. Con il sistema delle territorializzazione evitiamo il lockdown". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, al Tg3.