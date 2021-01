08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Le misure italiano hanno funzionato bene ma ci sono varianti che circolano velocemente in Europa. Ci sono paesi in ginocchio come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia. E noi abbiamo bisogno di tenere sotto controllo la curva per tutelare i più anziani, fragili e le reti sanitarie". Lo dice il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia al Tg3.