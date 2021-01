08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo fare di tutto per fare tornare alla normalità anche le scuole superiori. In alcuni regioni torneranno in classe, in altre ci sarà ancora la didattica a distanza. I presidenti delle Regioni devono prendere decisioni sofferte ma necessarie in base alla situazione. Il governo lavora per far tornare tutti in classe nel più breve tempo possibile". Lo ha detto il ministro Francesco Boccia al Tg3.