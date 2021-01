Recovery: scontro Gualtieri-Boschi, 'siete sommari', la replica 'risposta scritta così capite'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Scontro tra il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi. Fonti di governo raccontano all'Adnkronos di un duro battibecco, col responsabile del Mef che ha accusato il partito renziano di "un lavoro sommario e non di dettaglio", sulla base del quale Iv porterebbe avanti le sue dure critiche all'operato del governo, in particolare sul Recovery plan. La risposta dell'ex ministra non si è fatta attendere. "Il giudizio al Pnrr lo daremo dopo aver visto i dettagli e risponderemo per iscritto, perché altrimenti interpretate male", la replica piccata riportata da fonti presenti all'incontro.