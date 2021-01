Recovery: Bonafede, 'folle farlo saltare, è patrimonio Paese non singolo partito'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Far saltare il Recovery plan sarebbe da pazzi, portiamolo in Consiglio dei ministri il prima possibile e diamo al Parlamento la possibilità di lavorarci in maniera collegiale. Il recovery è un patrimonio ottenuto per il Paese, non per un singolo partito”. Così, raccontano fonti di governo presenti all'incontro, si sarebbe espresso il capo delegazione Alfonso Bonafede durante la riunione di maggioranza sul Recovery in corso a Palazzo Chigi.