Recovery: Bellanova, 'Iv non ha chiesto tempo, ha chiesto di correre'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Noi sul Recovery siamo quelli che hanno chiesto di correre! Nessuno di Italia Viva ha chiesto tempo a perdere per chissà quali interessi personali. Vogliamo il testo completo". Lo scrive Teresa Bellanova su Facebook.

"Voi sottoscrivereste un mutuo di casa leggendo solo il riassunto o vorreste il documento per intero? Non deve fare anche così chi vi rappresenta nelle Istituzioni? Siamo seri, per cortesia", aggiunge la capo delegazione di Iv al governo.