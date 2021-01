Recovery: Migliore (Iv), 'senza risposte il governo non c'è, basta veline da P. Chigi' (2)

09 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "E' evidente che la situazione è completamente diversa. Siamo di fronte a una lentezza non giustificabile nell'acquisizione delle informazioni necessarie. Abbiamo bisogno di dati e non siamo brillanti in questa richiesta, la facciamo sempre allo stesso modo. Senza dati è difficile immaginare una reale capacità di intervento sui vari capitoli del Recovery plan", spiega ancora Migliore.

Per il deputato di Italia viva, "il governo deve darci delle risposte. Senza risposte il governo non c'è, non ci siamo noi. Il tema mi sembra molto semplice. Costruiamo insieme, per quanto possibile, una proposta politica che sia basata su certezze. Al momento, però, queste risposte del governo non ci sono".