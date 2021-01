Lombardia: neo assessore Guidesi, 'alleato imprese, qui no inimicizia per partite Iva'

09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - In Lombardia il neo assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha intenzione di "creare gli strumenti necessari per lo sviluppo e il rilancio produttivo del sistema lombardo". L'assessorato sarà "un alleato delle imprese", anche perché qui, "l'astio e l'inimicizia che ho visto a Roma nei confronti delle partite Iva non c'è e non ci sarà mai".

Questo nuovo incarico "è una responsabilità forte, ne sono conscio e consapevole". Guidesi lavorerà con la giunta per "la salvaguardia del sistema produttivo lombardo. Lo faremo ascoltando soprattutto le imprese, non ritengo che le istituzioni debbano indicare che strada debbano prendere ma essere a disposizione delle imprese e degli imprenditori", ha aggiunto.