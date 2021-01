Governo: P. Chigi, 'falsa ricostruzione su incontro con Grassi'**

09 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 9 gen (Adnkronos) - In merito all'intervista al senatore Ugo Grassi, pubblicata questa mattina dal quotidiano Repubblica, l'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio precisa quanto segue: "L'incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il senatore Ugo Grassi è avvenuto il giorno 31 ottobre 2019 come puntualmente annotato nel registro di segreteria della Presidenza del Consiglio. All'epoca il senatore era ancora iscritto al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle".

"Si è trattato di un mero incontro di cortesia visto che anche Grassi, come il Presidente Conte, è professore ordinario di diritto privato. Durante l'incontro il senatore Grassi non ha per nulla anticipato al Presidente l'intenzione di lasciare il Movimento5stelle per trasferirsi al Gruppo del Senato della Lega -prosegue la nota-. È assolutamente falsa, destituita di ogni fondamento e peraltro volgare la ricostruzione che vede il Presidente esordire o comunque offrire nel corso del colloquio un incarico".

"Parimenti falso è il suggerimento che il Presidente avrebbe dato al sen. Grassi di cercare interlocutori politici nel Pd. Nella serata di ieri il portavoce del Presidente del Consiglio, contattato dal quotidiano Repubblica in merito all'accaduto, ha smentito con forza questa ricostruzione che infanga il nome e l'onorabilità del Presidente Conte. E ha precisato che l'incontro in questione risaliva al passato e che comunque non vi era stata mai nessuna offerta, di nessun tipo, da parte del Presidente del Consiglio al senatore Grassi", prosegue l'Ufficio stampa di palazzo Chigi.