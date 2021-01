Recovery: Sbrollini (Iv), 'basta dire Iv blocca tutto, Conte risponda su questioni aperte'** (2)

09 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Secondo la Sbrollini, comunque "non possiamo perdere troppo tempo, lo dico come governo. Non si può stare così senza prendere una decisione. Il Recovery plan ha bisogno di un progetto, prima lo facciamo e meglio è. Ma lo dobbiamo fare bene".

Iv aspetta risposte al premier: "Sta a lui capire se tiene a questa maggioranza, se vuole fare un passo in avanti per la condivisione e la collegialità mettendo il Parlamento al centro -sottolinea Sbrollini-. Se, come dice, è abituato a dialogare faccia questo. Se invece rimangono tante questioni aperte come la delega ai Servizi, il Mes e altro, vuol dire che evidentemente c'è la volontà di rompere. Un presidente del Consiglio che sa fare politica cerca in tutti i modi di coinvolgere, se ogni volta la risposta è no vuol dire che c'è l'intenzione di costruire altro".

Di sicuro, l'esponente di Iv non vede responsabili trai renziani: "I responsabili tra i 18 di Italia viva al Senato non ci sono. Quelli che sono stati avvicinati hanno dichiarato convintamente il loro no".