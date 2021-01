Lombardia: Moratti, 'riorganizzazione sanità per maggior attenzione al territorio' (2)

09 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sempre a proposito di come è stata gestita l'emergenza in Regione Lombardia, "cerchiamo di imparare anche dagli errori che tutti possiamo aver fatto", ha detto la vicepresidente e neo assessore al Welfare, Moratti. Non ci sarà una vera e propria "discontinuità", ma "cercherò di portare avanti tutte le cose buone fatte e migliorare dove è possibile".

Sul territorio, saranno sentiti i sindaci, compreso Sala. "Non l'ho ancora sentito ma lo farò sicuramente, è un mio dovere istituzionale".