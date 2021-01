Coronavirus: assembramenti a Lucca, denuncia Codacons in Procura per concorso in epidemia

09 gennaio 2021 a

a

a

Lucca, 9 gen. - (Adnkronos) - Finisce in Procura il caso degli assembramenti registrati ieri a Lucca, dove centinaia di giovani si sono accalcati davanti ai locali del centro dando vita a balli in strada senza indossare la mascherina e violando deliberatamente le disposizioni anti-Covid. A presentare l'esposto il Codacons.

"Quanto accaduto ieri è un vero e proprio attentato contro la salute pubblica – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Chi ha preso parte agli assembramenti ha vanificato gli sforzi fatti finora dai cittadini per limitare la diffusione del Covid, e ha deliberatamente commesso un reato, per il quale ora deve essere penalmente perseguito".

Per tale motivo il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica di Lucca chiedendo di identificare tutti i giovani che ieri hanno preso parte agli assembramenti in centro, e provvedere non solo ad elevare alle dovute sanzioni previste dai Dpcm sul Covid, ma anche ad indagare i responsabili per il reato di concorso in epidemia colposa. L'associazione chiederà inoltre alla magistratura di verificare anche le responsabilità di istituzioni locali e forze dell'ordine, "per capire come sia stato possibile organizzare una maxi-discoteca in centro sotto gli occhi di tutti".