Coronavirus: Salvini, 'chi gioca su salute italiani merita un processo'

09 gennaio 2021

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Spero che qualcuno al governo non stia pensando di rinchiudere in casa gli italiani per risolvere prima i propri problemi. Chi gioca su salute e problemi degli italiani per tenere a bada i propri problemi politici merita sì un processo. Ma il tempo è galantuomo. In quest'aula ci verrà chi deve venirci e io ci tornerò da uditore". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini fuori dall'aula bunker di Palermo parlando della situazione sul coronavirus.