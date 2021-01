Open Arms: legale ong, 'Salvini lo rifarebbe? Quando sarà al governo vedremo...'

09 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "La legge, le convenzioni internazionali, il diritto internazionale del mare, impongono di dover arrivare rapidamente allo sbarco quando si sono salvate delle persone in mare. Spero che a nessuno di noi capiti di dover esser salvati in mare e restare per mesi ad aspettare. Salvini ha detto che lo rifarebbe e lo rifarà quando sarà al governo? Quando sarà al governo vedremo...": Lo ha detto l'avvocato Arturo Salerni, legale di Open Arms.