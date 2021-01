Milano: organizzano festa in stanza hotel del centro, 18 giovani denunciati

09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - La scorsa notte, a Milano, la polizia ha denunciato per disturbo del riposo delle persone, 18 giovani, tra cui cinque minori, di età compresa tra i 15 e i 23 anni, i quali partecipavano a una festa organizzata all'interno di un alloggio di un hotel del centro. Saranno anche sanzionati per la violazione della normativa anti Covid in vigore. Alle 00.45 della notte tra venerdì 8 e sabato 9 gennaio, le Volanti della questura sono intervenute in via Lupetta, a seguito di una chiamata da parte di alcuni ospiti della struttura ricettiva i quali segnalavano schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da altri alloggi e dalle scale ad opera di alcuni ragazzi che avevano anche danneggiato la porta della loro camera.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno sentito, già dalla strada, urla e musica e una volta entrati nel cortile dell'hotel hanno notato diversi ragazzi correre dai ballatoi rifugiandosi all'interno di singoli alloggi e ne hanno intercettati tre identificandoli. Con l'ausilio di un referente della struttura, hanno effettuato un controllo nell'alloggio accanto trovando all'interno tre giovani, due di 20 e 21 anni e una ragazza di 19 anni, i quali non avevano alcun titolo a soggiornarvi. I tre dopo essere stati identificati, hanno lasciato la struttura spontaneamente. Alle ore 2, più Volanti sono tornate in via Lupetta, questa volta dopo la segnalazione da parte un rider che aveva effettuato la consegna di alcune pizze ed era stato picchiato da un gruppo di giovani che uscivano dal portone dello stesso stabile.