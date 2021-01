09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Letizia Moratti è una donna di grandi valori, di cuore, di generosità e di esperienza. La sua disponibilità a ritornare in campo è simbolo del grande amore per la sua Regione, per l'Italia e di grande attaccamento e senso dello Stato. Un raggio di luce in un momento difficile". Così Lapo Elkann, via Twitter, interviene sulla recente nomina di Letizia Moratti come assessore lombardo al Welfare.