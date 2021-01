Milano: organizzano festa in stanza hotel del centro, 18 giovani denunciati (2)

09 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Nel secondo controllo, all'interno dello stesso alloggio già controllato gli agenti hanno trovato i tre giovani già allontanati in compagnia di altri quattro ragazzi, tra cui tre donne. Anche in questa occasione tutti i giovani sono stati identificati e hanno lasciato spontaneamente la struttura. Alle 05.30 è giunta alla centrale operativa una terza segnalazione di schiamazzi e danneggiamenti. Il controllo capillare dello stabile ha permesso di rintracciare 18 ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 23 anni, tra i quali quelli identificati e allontanati durante i due precedenti interventi. Nessuno di loro è stato in grado di giustificare la presenza nell'hotel, non avendo titolo a soggiornarvi: solo due di loro, risultavano regolarmente registrati dalla struttura. Quattro minori sono stati affidati ai rispettivi genitori mentre un quinto minore, un 16enne di origine marocchina è stato riaffidato alla comunità dalla quale si era allontanato. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito alla licenza della struttura e alle modalità di gestione dell'attività alberghiera.