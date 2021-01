Lombardia: Pizzul (Pd), 'giunta Fontana bis parte in libertà vigilata' (2)

09 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Auguro buon lavoro agli assessori neo eletti e auspico che sappiano sottrarsi a due rischi, quello di finire nelle sabbie mobili in cui è impantanata da tempo la giunta e quello di essere succubi del vero presidente di questa stanca Lombardia leghista, Matteo Salvini. La collaborazione del Pd non mancherà, nella convinzione che l'operazione che ha portato al rimpasto è la certificazione del fallimento della giunta Fontana e l'inizio del percorso, non sappiamo quanto lungo, verso le elezioni regionali", conclude Pizzul.