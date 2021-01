Meteo: Lombardia, tempo stabile, domani minime in rialzo

09 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Ancora qualche annuvolamento parziale sui settori più meridionali della Lombardia e un rinforzo del vento da est, dal pomeriggio di domenica passaggio a un regime di correnti settentrionali più stabili con cielo in genere sereno e temperature basse. Sulle Alpi maggiori annuvolamenti da martedì, con la possibilità di deboli nevicate. Probabile un rinforzo del vento da nordovest mercoledì, con possibili effetti di favonio e temporaneo aumento delle temperature. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino meteo.

Domani domenica 10 gennaio 2021 nubi residue al primo mattino su pianura meridionale e Appennino, altrove e successivamente sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, moderato sui settori orientali; massime stazionarie. In pianura minime tra -2 e 1 grado, massime tra 4 e 7 gradi. Gelate sparse sulla pianura occidentale alla notte e al mattino.

Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Niente piogge. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime intorno a -4 gradi, massime intorno a 4 gradi. Nelle ore notturne gelate diffuse in pianura; possibili anche locali nebbie o foschia sulla pianura più meridionale e alta pianura occidentale.