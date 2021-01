Milano: controlli contro spaccio di droga, sei arresti

09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a Milano: la polizia arresta sei persone. Sabato 2 gennaio, in via Creta, zona Lorenteggio, i poliziotti hanno arrestato un cittadino italiano classe 1962, pluripregiudicato, per spaccio di cocaina. L'uomo, dopo essersi incontrato con un cliente, l'ha condotto all'interno dell'androne del palazzo in cui vive e gli ha ceduto una dose di cocaina. Lo spacciatore è stato fermato, mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura.

Giovedì 7 gennaio, gli agenti hanno eseguito due arresti. A finire in manette un 21enne cittadino del Gambia, pregiudicato per spaccio e sottoposto alla misura del divieto di dimora a Milano, riconosciuto in via Donatelli perché arrestato il 24 dicembre scorso per spaccio di cocaina. Anche lui è stato fermato dopo aver venduto una dose a un cliente.Sempre giovedì, in tarda serata, nell'area di Rho, gli agenti hanno fermato un'auto con una coppia. La perquisizione ha permesso di sequestrare un involucro contenente 106 grammi nella tasca destra del giubbino dell'uomo, motivo per cui è stato arrestato.

Venerdì 8 gennaio invece, in due distinti interventi, i poliziotti hanno arrestato un giovane italiano e due cittadini albanesi: il primo aveva nella sua abitazione a Trezzano sul Naviglio oltre 460 grammi di cocaina; mentre nell'altro controllo sono stati sequestrati circa 40 grammi di polvere bianca e oltre 15 mila euro in contanti.