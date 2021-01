10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Nel momento in cui gli italiani temono per la loro salute e il loro lavoro, la maggioranza pensa a litigare per questioni di poltrone. Forza Italia non sosterrà mai questo governo ed è pronta a confrontarsi nel voto”. Così al Tg2 il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi.