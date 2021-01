Governo: Bellanova, 'da Conte atti politici e non post Fb o esperienza archiviata'

10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Come sono fatta, nel bene e nel male, un po' l'avete intuito. Ed avete intuito quali sarebbero state le mie reazioni di istinto alle vicende di queste ultime settimane. Per uscire serve discontinuità. Radicale discontinuità, nei metodi e nel merito. Ed il compito di metterla in campo, ben oltre qualche post Facebook ma con atti politici, non spetta a me, ma spetta a chi ne ha oggi la responsabilità. Al Presidente del Consiglio, quindi". Lo scrive la capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, in un lungo post su Fb.

A Conte, continua, "chiediamo, ora sì, chiarezza di comportamento, capacità di rilanciare, onere della sintesi politica, affermazione del proprio ruolo di garanzia di tutte le componenti. In una parola: leadership. Perché a chi queste ore mi chiede che farà Italia Viva dico che la domanda è inversa: cosa risponde Conte? È Conte che deve dire. Noi abbiamo già detto. Alle domande non è arrivata nessuna risposta, se non un Bignami di 13 pagine. Non c'è ad oggi alcun testo su cui valutare. Non c'è alcuna discontinuità, se non un post Facebook cui, per farlo comprendere, è dovuta seguire un'agenzia di stampa chiarificatrice".

"Il tempo è davvero finito. E questa esperienza per me è archiviata, perché sono insostenibili questi metodi e queste incertezze sul meriti, questo giocare a un rimpiattino intollerabile e offensivo, che toglie forza e credibilità a questa maggioranza. Che ha solo una strada obbligata: guardarsi in faccia, intendersi sul da farsi, sconfiggere questa pigrizia continua, questo lasciar scorrere il tempo scansando problemi e non sciogliendo i nodi". (segue)