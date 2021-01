10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Gli assalti ai parlamenti non sono mai una soluzione. Abbiamo assistito a scene vergognose e imbarazzanti. Ma se Trump ha preso 75 milioni di voti evidentemente quelli visti all'opera sono un'estrema minoranza da condannare, non sono i conservatori e i repubblicani". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più.