10 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Domani c'è un voto" in Europa "sul regolamento su come utilizzare" i fondi europei, "questo regolamento non mi piace e voteremo contro" perchè con questo "regolamento rientra l'austerità che tutti abbiamo condannato". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più. "Ti dicono: ti presto questi soldi a patto che torni a rispettare il rapporto del 3% deficit/Pil sennà ti taglio le pensioni e alzo le tasse".