10 gennaio 2021

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Dalla Cina è partito incidentalmente un virus che ha devastato il mondo... e poi anche un vaccino che hanno avuto per primi. E per quattro mesi hanno taciuto". Lo dice Matteo Salvini a Mezz'ora in Più. "Se la Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimenti che hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando di un'altra storia".