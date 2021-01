Milano: domani De Corato torna in Consiglio comunale

10 gennaio 2021 a

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, torna nel Consiglio Comunale di Milano. De Corato prende il posto di Stefano Parisi, ex candidato sindaco che ha deciso di lasciare la politica. “Metterò a disposizione della città, come ho sempre fatto, la mia esperienza trentennale di consigliere comunale nelle fila della maggioranza e dell'opposizione in vista della prossima scadenza elettorale”, commenta De Corato.

“Le priorità per le quali mi batterò sono le periferie, che versano in condizioni disastrose, la sicurezza, la mobilità e l'ambiente sulle quali Milano ha registrato il fallimento delle politiche del centrosinistra con Pisapia prima e poi con Sala”.