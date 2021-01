Governo: Meloni, 'straordinario consenso per sfiducia, continua raccolta firme on line'

10 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Impietosi i dati Frontex-Ministero dell'Interno: l'emergenza Covid ha fatto diminuire gli arrivi illegali di immigrati verso tutta Europa, con la sola eccezione dell'Italia. Nel 2020, infatti, è triplicato il flusso via mare attraverso il Mediterraneo centrale (con Tunisia e Libia come porti di partenza) e si sono intensificati anche gli arrivi via terra sulla rotta balcanica". È quanto scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni rilanciando la petizione online avviata FdI per sostenere la mozione di sfiducia al governo Conte all'indirizzo www.sfiduciamoilgovernoconte.it.

"Dati che parlano da soli e sono il risultato della furia immigrazionista del Governo giallorosso, che spalanca i porti mentre in Italia decine di migliaia di imprese hanno già chiuso (e altrettante rischiano lo stesso destino) e sempre più famiglie scivolano sotto la soglia della povertà -prosegue Meloni-. Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi devono andare a casa: Fratelli d'Italia continua a raccogliere le firme a sostegno della presentazione in Parlamento della mozione di sfiducia al Governo. E lo straordinario consenso che abbiamo raccolto conferma che gli italiani chiedono libere elezioni e vogliono dare all'Italia un governo che difenda i suoi cittadini, le sue famiglie, le sue aziende”.