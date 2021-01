Coronavirus: Pechino, giovedì in arrivo team Oms che indaga su origini pandemia

11 gennaio 2021 a

Washington, 11 gen. (Adnkronos) - Il team dell'Organizzazione mondiale della Sanità che indaga sulle origini della pandemia da Coronavirus arriverà giovedì in Cina. Ad annunciarlo oggi è stata la Commissione sanitaria nazionale cinese: "Il gruppo di esperti dell'Oms sarà in Cina il 14 gennaio per condurre ricerche scientifiche congiunte assieme a scienziati cinesi sul tracciamento del virus", ha annunciato, secondo quanto riporta la Cnn.