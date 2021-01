11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il presidente della Repubblica ha detto parole che condividiamo ma in Italia il presidente è un arbitro non dice a un dirigente politico quello che deve fare". Lo dice Matteo Renzi a Rtl quando gli viene chiesto se ci sia stato un invito a non far dimettere le ministre di Iv.